شكرا لقرائتكم خبر عن للاستفادة من قدراته.. "مجلس المخاطر الوطنية" يطلع على ممكنات "الأرصاد" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل المركز الوطني للأرصاد اليوم «الأحد» بجدة، وفدًا من الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية.

الزيارة تستهدف بحث تعزيز التعاون المشترك والاطلاع على ممكنات المركز والاستفادة من القدرات والإمكانيات البشرية والفنية والتقنية التي يمتلكها.

أخبار متعلقة اتفاقية جديدة لتنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة "حساب المواطن": تعديل ضوابط البرنامج لتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا

الأهداف الاستراتيجية للمركز الوطني للأرصاد

وخلال الزيارة اطلع الوفد على الأدوار التي يضطلع بها المركز، والبرامج والمبادرات التي ينفذها والمراكز التي يشرف عليها ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء وهي؛ المركز الإقليمي للتغير المناخي، المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب.

كما زار الوفد المركز الإقليمي للاتصالات وبث النشرات الأرصادية، والمركز الإعلامي للإنتاج والتواصل الرقمي، والمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، والإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ.

وتعرّف الوفد أيضًا على الأهداف الاستراتيجية للمركز الوطني للأرصاد، وأدواره المهمة في تحسين خدمات الأرصاد ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق التميز المؤسسي.

مبادرة تطوير منظومة معلومات الأرصاد

هذا إضافة إلى الخدمات الأساسية التي يقدمها المركز من توفير لبيانات الطقس والمناخ وتوقعات الطقس والتنبؤات المناخية ومجالات التدريب والتوعية والإرشادات والبحوث والدراسات والخدمات الخاصة والتصاريح والتراخيص.

وكذلك مشاريع مبادرة زيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد والاستشعار عن بعد، ومشاريع مبادرة تطوير أنظمة النماذج العددية لتحسين دقة التوقعات للظواهر الجوية والأخطار الطبيعية، ومبادرة تطوير منظومة معلومات الأرصاد والإنذار المبكر عن حالات الطقس، وأهم الجهات المستفيدة من خدمات المركز.

واستمع الوفد أيضًا إلى شرح مفصل عن شبكات الأنظمة والأجهزة الأرصادية، شاملة مصادر البيانات والمعلومات ووسائط تجمع ونقل وتوزيع البيانات ووسائط تحليل البيانات والمعلومات، ومصادر حفظ وأرشفة البيانات والمعلومات ووسائط النشر والتوزيع، إضافة إلى أنظمة تقنية المعلومات.