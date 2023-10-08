السعودية | وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 7 مواقع حول المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (7) مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكه، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز أبانات لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في بلدية محافظة النبهانية لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في المدينة العسكرية في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير لمدة أسبوع، وفي مركز الأجفر بمنطقة حائل لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها, حيث تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، لما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.