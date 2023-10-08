السعودية | رئيس مجلس الشورى يستقبل وزير خارجية كرواتيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمقر المجلس بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية كرواتيا غوردان غرليتش.

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كرواتيا، متطلعاً إلى تعزيز هذه العلاقات بين البلدين الصديقين، لاسيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الكرواتي، مستعرضاً رؤية المملكة 2030، وتطلعاتها المستقبلية، والنهضة التنموية التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة.

من جانبه، عبرّ معالي وزير خارجية جمهورية كرواتيا عن سعادته بزيارة مجلس الشورى، منوهاً بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، مُشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تضطلع بدور محوري في منطقة الشرق الأوسط وسعيها نحو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ومتطلّعاً إلى فتح آفاقٍ جديدةٍ من التعاون في شتى المجالات، وبخاصةٍ الاقتصادية، من خلال مساهمة جمهورية كرواتيا في رؤية المملكة 2030، وبرامجها الاقتصادية، وما تحمله من تطلعاتٍ واعدة للمملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، لاسيما مايتعلق بالتعاون في مجال الدبلوماسية البرلمانية، إضافةً إلى عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وعددٌ من المسؤولين في المجلس.