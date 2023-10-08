السعودية | جامعة أم القرى تُبرم اتفاقية تعاون مع الخطوط الجوية السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أبرمت جامعة أم القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية، اليوم، اتفاقية تعاون مع الخطوط الجوية العربية السعودية؛ وذلك بهدف تقديم الخدمات الاستشارية المتبادلة، بما يخدم برامج التطوير المهني الداخلية والخارجية؛ وذلك في مجال: الفندقة، والسياحة، والضيافة وغيرها.

ويأتي هذا التعاون لرغبة الطرفين واستشعارهما إلى تحقيق التكامل بين القطاعات للرفع من مستوى برامج التطوير المهني، وتوفير خدمات السفر كافة للمتدرِبين فيها، ولتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في تقديم الخدمات الاستشارية، والتطويرية، والتدريبية.

ووقع الاتفاقية، عميد معهد البحوث والدِّراسات والخدمات الاستشارية في جامعة أم القرى الدكتور محمد الشريف، ومدير عام الحسابات الحكومية بالخطوط الجوية العربية السعودية بجدة علاء الدين عبدالرزاق نجدي.

وأكَّد عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة، حرص الجامعة على توقيع مثل هذه الشراكات التعاونية التكاملية مع القطاعات الحكومية والخاصة، التي تعود بالنفع على طرفي الاتفاقية، مما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.