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محمد الفلاح - بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الأحد في الدوري المصري..كورة لايف،بعدما أنجز الأهلي مباراتين في دوري أبطال إفريقيا ومباراة في كأس مصر، سيواجه الفريق مواجهة قوية أمام الإسماعيلي في السابعة مساءً يوم الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقد حقق الأهلي نتائج ممتازة في مبارياته الأخيرة، حيث فاز بنتيجة كبيرة على سان جورج الإثيوبي بنتيجة 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم فاز على إنبي بنتيجة 3-0 في نصف نهائي كأس مصر.

ستنقل قناة ONTime Sports HD1 المباراة مباشرة وستقدم تحليلًا دقيقًا للمباراة في استوديو تحليلي. وستقوم قناة Time Sports ببث المباراة على الهواء مباشرة. هناك أيضًا استوديو تحليلي سيتم عرضه على قناة الأهلي قبل وبعد المباراة.

في بداية الموسم، حقق الأهلي انتصارًا ساحقًا بنتيجة 4-0 على المصري في مباراته الأفتتاحية بالدوري المصري. تأجلت المباراة الثانية ضد سيراميكا كليوباترا، في حين خسر الإسماعيلي أمام زد وفاز على الاتحاد السكندري.

قرر المدير الفني بيتسو موسيماني استبعاد عدد من اللاعبين بسبب الإصابات، ومن بينهم صلاح محسن، رامي ربيعة، محمود متولي، خالد عبد الفتاح، عمرو السولية، وكريم نيدفيد.

بالإضافة إلى ذلك، سيغيب اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بسبب عقوبة الإيقاف لمدة 6 مباريات، التي فرضتها لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

سيكون أكرم توفيق حاضرًا في تشكيلة الأهلي للمباراة الثانية على التوالي بعد مشاركته لأول مرة أمام إنبي في كأس مصر، فيما سيغيب كريم فؤاد عن القائمة.

إليكم قائمة الأهلي المتوقعة لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

- خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبد المنعم وياسإبراهيم ومحمد هاني وأكرم توفيق.

- خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وأفشة وأحمد نبيل كوكا.

- خط الهجوم: رضا سليم وبيرسي تاو وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وموديست.

سيتولى طاقم التحكيم المباراة ويتكون من:

- حكم الساحة: محمود البنا.

- مساعد الحكم الأول: أحمد حسام طه.

- مساعد الحكم الثاني: سمير جمال.

- حكم رابع: السيد منير.

- حكم VAR: عمرو الشناوي.

- حكم VAR المساعد: محمد نهاد.