انت الان تتابع "المسابقات" تعلن مواعيد وأماكن إقامة المباريات لـ8 جولات من دوري روشن.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدرت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد، مواعيد وأماكن إقامة المباريات لثمان جولات، ابتداءً من الجولة الثانية عشر وحتى الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024، مع استثناء مباريات الجولة السادسة عشر حتى الإعلان عن قرعة دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما أعلنت إدارة المسابقات إجراء تعديلات على عدد من لقاءات الجولتين (العاشرة والحادية عشر) من الدور الأول، إلى جانب إجراء تعديلات على أماكن إقامة مواجهتي (الاتحاد والخليج ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر لتقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ومواجهة (الأهلي والرائد) ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لتقام في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، وذلك بسبب انشغال المنشآت الرياضية في مدينة جدة باستضافة مباريات مسابقة كأس العالم للأندية.