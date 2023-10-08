استمرّت 5 أيام في "قفز السعودية" بالجنادرية.. اختتام بطولات جمال الجياد العربية ببطولة الإنتاج المحلي الـ12

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 3:04 مساءً

اختُتمت، أمس، بطولاتُ جمال الجياد العربية الأصيلة ضمن بطولة الإنتاج المحلي الثانية عشرة لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي استمرّت 5 أيام في "قفز السعودية" بالجنادرية بالرياض، بمشاركة أكثر من 500 رأس من الجياد العربية الأصيلة. وشهدت بطولةُ الجياد سعودية الأصل والمنشأ، تألُّقًا لإنتاج مربط عذبة العائد للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز؛ حيث حقّقت المهرة "إشراق عذبة" بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية، كما حقّقت المهرة "علياء عذبة" فضية بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ. ونال المهر "أبان عذبة" بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية بإجماع الحكام، وحقّقت الفرس "منارة عذبة" بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية. كما حقّق الفحل "فهد عذبة"، إنتاج مربط عذبة، بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ، والميدالية الذهبية، وأجمل حركة في البطولة، ونال الفحل "بلسم عذبة"، إنتاج مربط عذبة، فضية بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ؛ العائدة جميعها للأمير أحمد بن عبد العزيز.

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