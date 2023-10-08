شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات جديدة في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 359 مستفيدًا، خلال الفترة من 6 حتى 12 سبتمبر 2023م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 90 مريضا، وعيادة الطوارئ 23 حالة، وعيادة الباطنية 235 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 83 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 359 مريضا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 7 أفراد.

المياه الصالحة للشرب

وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة.

وجرى خلال الفترة من 6 - 12 سبتمبر 2023م، في محافظة حجة ضخ 613.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 7.160.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 40 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.

وفي محافظة صعدة جرى ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.