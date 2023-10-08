شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية اعتماد 4 برامج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اتفاقيات لاعتماد 4 برامج أكاديمية لكلية جدة العالمية، وذلك بمقر الهيئة بمدينة الرياض.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

الحصول على الاعتماد الأكاديمي

وأشارت الهيئة إلى أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من المركز.

وشددت على أهمية خضوع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقًا لمعايير المركز.