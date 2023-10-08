شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد حجم إصابة كريم بنزيما بعد مواجهة أهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير سعودية، طبيعة الإصابة التي تعرض لها الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم اتحاد جدة خلال مباراة الأهلي، بدوري روشن السعودي.

وكان بنزيما تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه ضد أهلي جدة، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت صحيفة "سبورت السعودية"، أن إصابة بنزيما عبارة عن شد عضلي بسيط، حدث له بعد الجهد الذي بذله خلال الدقائق الـ90 للقاء، وهو جاهز للمباريات المقبلة.

وتابعت: "الاتحاد قرر وضع برنامج تأهيلي للاعب الفرنسي المخضرم خلال فترة التوقف التي تنطلق اليوم الأحد، تحت إشراف مدربه الشخصي خافيير أتالايا، للعودة بشكل أقوى قبل انطلاق الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي".

وأضافت: "سيكون بنزيما جاهز للمشاركة في المباريات عند عودة الدوري بداية من الجولة العاشرة في 20 أكتوبر الجاري حيث سيلعب الاتحاد أمام التعاون".

وينتظر أن يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في البرتغال في الفترة بين 8 و17 أكتوبر الحالي، يتضمن مباراتين وديتين أمام منتخبي نيجيريا ومالي.

وستعود منافسات دوري روشن من جديد يوم 20 أكتوبر الحالي بالجولة العاشرة التي تبدأ بـ4 مواجهات وهي التعاون والاتحاد، والأخدود والفيحاء، والهلال والخليج، والفتح وأبها.

ويتواجد الهلال في صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز الثاني بينما الاتحاد في المركز الرابع برصيد 19 نقطة.