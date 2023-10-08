"خادم الحرمين" يتلقّى رسالةً خطية من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 4:34 مساءً

تلقّى خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله؛ رسالةً خطية من فخامة الرئيس "إبراهيم تراوري" الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، تتّصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك. تسلم الرسالةَ وزيرُ الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله في الرياض اليوم، معالي الممثل السامي والمستشار الخاص لفخامة الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو السيد اينوسا تراوري. وجرى خلال الاستقبال استعراضُ أوجه العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. حضر الاستقبالَ وكيلُ وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.

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