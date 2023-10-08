شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من فخامة الرئيس إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو.

وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

علاقات السعودية وبوركينا فاسو

تسلم الرسالة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله في الرياض اليوم، الممثل السامي والمستشار الخاص لفخامة الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو السيد اينوسا تراوري.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.