شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشخيص المبدئي لـ إصابة أمام عاشور والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة خلال مشاركته مع الفريق الأحمر في لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي.

ويستضيف ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية المباراة التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الفريق الأول الكروي بنادي الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز مساء اليوم الأحد.

تفاصيل إصابة إمام عاشور

وأكدت تقارير صحفية، أن التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هو كدمة قوية أسفل قصبة القدم اليمنى.

نقل إمام عاشور إلى المستشفي

وتم نقل إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أحد المستشفيات عقب الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب برج العرب.

وسيخضع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحوصات طبية من أجل توضيح حجم الإصابة التي تعرض إليها في مباراة الإسماعيلي التي تقام في الوقت الحالي.

يذكر أن اللاعب إمام عاشور، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادمًا من نظيره الفريق الأول الكروي بنادي ميتييلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

