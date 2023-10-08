شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أشخاص لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على 3 مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر.

وأشارت إلى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

جهود مكافحة المخدرات في السعودية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذكرت أن الإبلاغ يكون من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

ولفتت إلى أن رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات هو (995)، وكذلك يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.

ضربات مستمرة

وتتوالى ضربات الداخلية على مروجي المخدرات، إذ قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أمس على مواطن بمنطقة حائل لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأكدت إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأشارت إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.