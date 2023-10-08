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محمد الفلاح - موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري، في واحدة من «كلاسيكيات وديربيات» مسابقة الدوري الممتاز، بين المارد الأحمر والدروايش، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة «دوري النيل» هذا الموسم 2023/2024، وذلك على أرضية ستاد مدينة برج العرب بالإسكندرية.

ولم يخض المارد الأحمر سوى مباراة واحدة بالدوري سحق فيها المصري برباعية نظيفة، ثم خاض مباراتين في دوري أبطال إفريقيا أمام سان جورج حقق الفوز خلالها إجمالًا 7-0، وأخيرًا نصف نهائي الكأس أمام إنبي وفاز به 3-0.

كانت افتتاحية الإسماعيلي للموسم سيئة بالخسارة أمام زد إف سي، لكن كتيبة إيهاب جلال نجحت في تدارك الموقف وتحقيق الفوز على الاتحاد في الجولة الثانية.

ويخوض "الدراويش" هذا الموسم بنفس قوام الموسم الماضي مطعمًا ببعض اللاعبين الشباب في ظل قرار الاتحاد الدولي بإيقاف القيد للنادي الأصفر.

أما الأهلي فدعّم صفوفه بصورة مثالية في الصيف الماضي، ويأمل أنتوني موديست أن يحرز هدفه الأول بقميص بطل إفريقيا على صعيد الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الساعة كم؟

وتقام مباراة الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة «دوري النيل» هذا الموسم 2023/2024، اليوم الأحد الموافق 8 من شهر أكتوبر الجاري.

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلى والإسماعيلي اليوم الأحد، 8 أكتوبر 2023 في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، اليمن، الأردن، سوريا، العراق، البحرين، الكويت، لبنان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، تنقل قنوات أون تايم سبورت ONTime Sports مباريات الدوري الممتاز والبطولات المحلية لكرة القدم بشكل مجاني عبر قنواتها المفتوحة 1، 2، لذا سنقدم لكم في السطور التالية تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي القادمة والإسماعيلي.

تردد أون تايم سبورتس على نايل سات

التردد: 11681

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

تردد أون تايم سبورتس على عرب سات

التردد: 12379

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الإسماعيلي في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع ضد الأهلي في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: أحمد محسن - إياد العسقلاني - محمد عمار - حمدي النقاز.

خط الوسط: عماد حمدي - محمد حسن - ياو أنور.

خط الهجوم: عمر الساعي - باسم مرسي - عبد الرحمن مجدي.

وأستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي «حامل اللقب» تحت قيادة المخضرم السويسري مارسيل كولر، مشواره في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بمواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، تمكن الشياطين الحمر من حسمها برباعية نظيفة، وقع عليها بيرسي تاو هدفين، ورضا سليم هدف وكريم فؤاد مثله.

قبل أن تؤجل مباراة الجولة الثانية للمارد الأحمر، أمام فريق سيراميكا كليوباترا بسبب أرتباط رجال المدرب السويسري كولر، بلقاء دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام سان جورج الإثيوبي، والتي حسمها النادي الأهلي لصالحه بسباعية نظيفة بمجموع المباراتين وتأهل إلى مجموعات بطولة دوري الأبطال هذا الموسم، وهو حامل لقبه ايضًا.

بينما استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تحت قيادة إيهاب جلال، مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بهزيمة على يد الوافد الجديد إلى مسابقة «دوري النيل» فريق زد، بهدف نظيف.

وفي الجولة الثانية، نجح «الدراويش» في فرض كلمته في المباراة أمام الاتحاد السكندري، وحسم القمة الجماهيرية، وحقق فوزًا مستحقًا على «زعيم الثغر» بثلاثية مقابل هدف، وحصد أول ثلاث نقاط له في المسابقة.

وتدخل كتيبة إيهاب جلال مباراة الأهلي وفي جعبتهم ثلاث نقاط من مباراتين، وعينهم على حصد نقاط المباراة الثلاث والوصول إلى النقطة السادسة، وتفادي الهزيمة أمام حامل اللقب من أجل الابتعاد منذ البداية عن دوامة الهبوط التي اعتاد عليها «الدراويش» خلال المواسم الماضية.