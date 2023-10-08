"الغامدي" يتفقّد عدداً من المشاريع التأهيلية للمباني المدرسية للبنات بالطائف

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محمد بن مسعود - الدمام - تفقّد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، عدداً من المشاريع التأهيلية للمباني المدرسية في الابتدائية الأولى للبنات والمتوسطة الأولى للبنات والثانوية العاشرة والتي تشرف على تنفيذها شركة تطوير للمباني.

وحث "الغامدي" على فريق العمل بإدارة المباني، متابعة سير العمل ليتم الانتهاء من عمليات التأهيل والترميم للمدارس وتجويده في الوقت المحدد. والتي تسهم في توفير بيئة تعليمية محفزة للطالبات.

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