"التخصصات الصحية": التحاق أكثر من 5600 متدرب بـ"البورد السعودي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 6:35 مساءً

التحق أكثر من 5600 متدرب من أعضاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من الممارسين الصحيين ببرامج الدراسات العليا الصحية المهنية "شهادة البورد السعودي"؛ لينضموا إلى زملائهم المتدربين في 1950 برنامجًا تدريبيًّا معتمدًا لأكثر من 172 تخصصًا صحيًّا، يتم تنفيذها في 626 مقرًّا تدريبيًّا معتمدًا. وأوضحت الهيئة أن المتدربين الجدد التحقوا بالبرامج في الأول من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في بيئة تعليمية مبنية على أسس التعليم الصحي تماشيًا مع برنامج التحول في القطاع الصحي، ونموذج الرعاية الصحية الحديث؛ إذ تعمل المراكز التدريبية على توفير تجربة تعليمية حديثة ثرية بالمعارف والمهارات، تؤهلهم للإسهام في صناعة وقيادة مستقبل الرعاية الصحية في السعودية. وأطلقت الهيئة البورد السعودي في عام 1994م ضمن دورها في وضع البرامج التخصصية المهنية، وإقرارها، والإشراف عليها. وبلغ عدد خريجي برامج الدراسات العليا الصحية المهنية "شهادة البورد السعودي" ومتدربيها أكثر من 30 ألف خريج ومتدرب.

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