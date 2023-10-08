الراجحي: زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان تلبي أهم لاحتياجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة صدور التوجيه الملكي الكريم على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة 3 أشهر وحتى دفعة ديسمبر 2023م، حيث تأتي هذه الموافقة الكريمة في إطار اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بأبنائها من المواطنين والمواطنات. وقال إن التوجيه الكريم على زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% يسهم بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب، مؤكدا أن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز فرص التمكين للمستفيدين، ويأتي التوجيه الكريم باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة 3 أشهر وحتى دفعة ديسمبر 2023م امتدادا للأهداف الوطنية في القطاع، الرامية إلى ضمان وصول الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقا.

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