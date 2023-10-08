برنامج تدريبي لخبراء القهوة السعودية في 3 مدن

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ويمكن للراغبين التسجيل في البرنامج عبر زيارة الرابط الالكتروني: https://lms.ic.edu.sa/sce.
ويشتمل البرنامج على 5 دورات تدريبية تبدأ من جدة في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، ومن ثم تنتقل إلى الرياض التي ستشهد إقامة 3 دوراتٍ تدريبية، تقام أولاها في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر، والثانية من 12 إلى 16 نوفمبر، والثالثة خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر، ليختتم البرنامج رحلته التدريبية في الخبر خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر، مستهدفا بذلك فئة الشباب من الجنسين، ويشترط ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاما، وأن يكون سعوديا.
وتتكون كل دورة من 5 وحدات تشمل جوانب معرفية عدة عن القهوة السعودية، من أبرزها مقدمة في تاريخ القهوة السعودية، وزراعة البن ومعالجة الحبوب في المملكة، وأدوات إعداد القهوة السعودية، وأدبها وتراثها، وتقديمها ومهارات التواصل، لتزويد المشاركين من خلالها بالمعارف المرتبطة بتاريخ القهوة، وبداية استزراعها في جزيرة العرب.
أهداف البرنامج:
- توثيق الممارسات التراثية المرتبطة بتحضير القهوة.
- تعليمها وتناقلها كمعرفة ومهارات.
- إعداد وتحضير القهوة بمختلف وصفاتها في المملكة.
- فهم البعد التاريخي والثقافي للقهوة بالمملكة.
- إيجاد تجربة تفاعلية تثقيفية مع الزوار والسياح.
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