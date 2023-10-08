شكرا لقرائتكم خبر برنامج تدريبي لخبراء القهوة السعودية في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد هيئة فنون الطهي لإطلاق البرنامج التدريبي لمبادرة خبير القهوة السعودية، كبرنامج تدريبي مكثف تقدمه كليات التميز في 3 مدن بالمملكة خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 30 نوفمبر، ليتمكن المشاركون من خلاله من التعمق في ثقافة القهوة السعودية وممارستها، ويؤهلهم البرنامج للحصول على رخصة خبير القهوة السعودية التي تقدمها الهيئة عبر منصة «أبدع» للتراخيص والتصاريح الثقافية.

ويمكن للراغبين التسجيل في البرنامج عبر زيارة الرابط الالكتروني: https://lms.ic.edu.sa/sce.

ويشتمل البرنامج على 5 دورات تدريبية تبدأ من جدة في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، ومن ثم تنتقل إلى الرياض التي ستشهد إقامة 3 دوراتٍ تدريبية، تقام أولاها في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر، والثانية من 12 إلى 16 نوفمبر، والثالثة خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر، ليختتم البرنامج رحلته التدريبية في الخبر خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر، مستهدفا بذلك فئة الشباب من الجنسين، ويشترط ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاما، وأن يكون سعوديا.

وتتكون كل دورة من 5 وحدات تشمل جوانب معرفية عدة عن القهوة السعودية، من أبرزها مقدمة في تاريخ القهوة السعودية، وزراعة البن ومعالجة الحبوب في المملكة، وأدوات إعداد القهوة السعودية، وأدبها وتراثها، وتقديمها ومهارات التواصل، لتزويد المشاركين من خلالها بالمعارف المرتبطة بتاريخ القهوة، وبداية استزراعها في جزيرة العرب.

أهداف البرنامج: