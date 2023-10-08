الاحتفاء بأولى البعثات الاستكشافية الأثرية في عهد المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم هيئة التراث بالشراكة مع دارة الملك عبدالعزيز وجامعة لوفان وجامعة لوفين البلجيكيتين تنفيذ مشروع وطني رائد، وهو الاحتفاء بالبعثة الاستكشافية الأثرية البلجيكية، التي تعد أول البعثات الاستكشافية الأثرية التي جرت في عهد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وقام بها مجموعة من الباحثين البلجيكيين المتخصصين من جامعة لوفان، واستمرت نحو 4 أشهر خلال عام 1371هـ (1951 - 1952م)، وقطعوا فيها أكثر من 5400 كلم في مناطق غرب وجنوب ووسط المملكة، حيث بحثوا خلالها عن الآثار والنقوش وصوروها وسجلوا الملحوظات اليومية للبعثة الاستكشافية. وحظيت البعثة باهتمام من الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، حيث لم يقتصر ذلك الاهتمام على الموافقة السامية على البعثة، بل بصدور أوامره الكريمة بأن تكون جميع تكاليف البعثة التي تشمل المآكل والتنقلات والمصاريف الأخرى على نفقته الخاصة، كما أصدر - رحمه الله - أوامره لجميع أمراء المناطق التي مرت بها البعثة بتقديم المساعدة لها ومن ذلك توظيف مرافقين لفريقها العلمي، ويشير فيلبي إلى ذلك حين يقول «وبفضل تفهم وتشجيع الملك العظيم عبدالعزيز بن سعود تمكنا من السير في الصحاري دون أن نفكر في الأخطار، ولا في القيود الرسمية، ولا في أصغر المشكلات التي نواجهها في مثل هذه الأسفار». فريق البعثة: كونزاك ريكمنز أستاذ اللغات السامية في جامعة لوفان.

فيليب ليبينز الخبير في تخطيط الرسوم والآثار القديمة والنقوش.

جاك ريكمنز المتخصص في علم اللغة المقارن وعلم النصوص القديمة، والتاريخ الحميري والسبئي.

عبدالله فيلبي رئيس البعثة.

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