تأهيل قيادات شابة لتعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة ومكانتها دوليا، أعلن مشروع سلام للتواصل الحضاري عن إطلاق النسخة السادسة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الشباب السعودي من الجنسين، وإتاحة الفرص لهم لتطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم؛ لمساندة الجهود القائمة في نشر ثقافة التواصل الحضاري، ومد جسور التواصل مع الشعوب والثقافات المتنوعة، إضافة إلى تمكينهم من الحضور الفعال في المحافل الدولية.

وأوضح المدير التنفيذي للمشروع الدكتور محمد السيد، أن إطلاق النسخة السادسة من البرنامج يأتي متوافقا مع التوجهات الاستراتيجية لمشروع سلام في تمكين الشباب السعودي واكتشاف الطاقات الكامنة لديهم، وتفعيلها للإسهام في إبراز الصورة الذهنية الحقيقية للمملكة، إضافة إلى بناء شخصية قيادية تواصلية شبابية متكاملة للتواصل مع الثقافات الأخرى، وتقديم المملكة ومنجزاتها الإنسانية والحضارية إلى العالم، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال ما يقدمه برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي للمشاركين في مجالات تدريبهم وتنمية قدراتهم في موضوعات الصورة الذهنية والتواصل الحضاري مع مختلف الثقافات.

وأكد أن العمل على مواطن التطوير والتحسين للبرنامج في نسخته السادسة وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية، عطفا على الدروس المستفادة من النسخ السابقة من أهم الأسباب التي ستحفز الراغبين في البرنامج للمبادرة بالتسجيل والالتحاق فيه، التي جعلت من المشروع، حريصا على تطوير البرنامج في نسخته السادسة بأنماط وأساليب متنوعة وحديثة، لتحقيق أكبر أثر ملموس في إعداد شباب مؤهل لتمثيل الوطن في المحافل الدولية.

أنشطة البرنامج: