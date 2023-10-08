198 مركزا للإرشاد الأسري في المملكة بحلول 2027

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وأوضحت الإخصائية النفسية في الإرشاد الأسري بالوزارة هدى سيلان أن هذه الخطوة ضمن مشروع تحديد الاحتياج المستقبلي لمراكز الإرشاد الأسري، والذي يهدف إلى تحليل الاحتياج وتحليل الفجوة بين الوضع الراهن للإرشاد الأسري في المملكة والوضع المستهدف للإرشاد بعد 5 سنوات.
وأشارت خلال ملتقى الممارسات المهنية والأخلاقية في الصحة النفسية، إلى أن مشروع زيادة الوعي وسهولة الوصول للخدمات الإرشادية مشروع تثقيفي للمجتمع يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالإرشاد الأسري، وأهميته وتعزيز الترابط بين أفراد الأسرة، حيث وضعت استراتيجية للإرشاد الأسري على مدى 5 سنوات قادمة، خط الأساس فيها قياس الوعي المجتمعي بأهمية الإرشاد والذي كانت نسبته 29 % قبل 2020، ووصل في 2023 إلى 35 % بعد وضع حملات إعلانية وشراكة مع مراكز تنشط دور الإعلام والتوعية بأهمية الإرشاد الإسري، لافتة إلى أنهم يستهدفون رفع الوعي بأهمية الإرشاد إلى 75% بحلول 2027.
وأضافت سيلان بأن الإدارة العامة لمراكز التوجيه والإرشاد الأسري تعمل على تصنيف الممارسين المهنين في مجال الإرشاد الأسري حسب معايير وشروط الاعتماد من تخصص علمي وخبرة وتدريب وجدارات، وذلك بهدف ضبط عملية التوظيف والممارسة المهنية لرفع مستوى المهنة في تقديم الخدمة الإرشادية.
الإرشاد الأسري:
- تدريب وتأهيل 2000 من الممارسين.
- 4 حقائب تدريبية.
- الأساس في الحصول على التدريب.
- أن يكون المتدرب حاصلا على بكالوريوس خدمة اجتماعية أو علم اجتماع أو علم نفس.
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