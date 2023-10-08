التحاق 5600 ممارس صحي بالبورد السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التحق نحو 5600 متدرب من أعضاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من الممارسين الصحيين ببرامج الدراسات العليا الصحية المهنية «شهادة البورد السعودي»، لينضموا إلى زملائهم المتدربين في 1950 برنامجا تدريبيا معتمدا لـ 172 تخصصا صحيا، يتم تنفيذها في 626 مقرا تدريبيا معتمدا. وأوضحت الهيئة، أن المتدربين الجدد التحقوا بالبرامج في الأول من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في بيئة تعليمة مبنية على أسس التعليم الصحي، وذلك تماشيا مع برنامج التحول في القطاع الصحي، ونموذج الرعاية الصحية الحديث، حيث تعمل المراكز التدريبية على توفير تجربة تعليمية حديثة ثرية بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للإسهام في صناعة وقيادة مستقبل الرعاية الصحية في المملكة.

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