شكرا لقرائتكم خبر مبادرة اجتماعية للتعريف باحتياجات كبار السن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وركزت المبادرة على فئة المسنين وتعريف المجتمع باحتياجاتهم وأهمية الرعاية الصحية لهم، وتفعيل برامج توعوية وتثقيفية متنوعة، والتأكيد على أهمية ممارسة رياضة المشي، والتعريف بالإسهامات الكبيرة التي يقدمها كبار السن في المجتمع.
وجاءت المبادرة سعيا من الجمعية لزيادة الوعي لدى شرائح المجتمع كافة بأهمية رعاية هذه الفئة الغالية التي قدمت خدمات جليلة للوطن والمجتمع والأسرة.
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