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مبادرة اجتماعية للتعريف باحتياجات كبار السن

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- بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لزيادة الوعي لدى شرائح المجتمع كافة بأهمية رعاية هذه الفئة الغالية التي قدمت خدمات جليلة للوطن والمجتمع والأسرة، أطلقت جمعية رواد العمل التطوعي بجازان عبر فريق المخلاف التطوعي أمس الأول مبادرة تطوعية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن تحت شعار «رضاكم جنة»، بمشاركة عدد من كبار السن، وذلك بحديقة الملك فهد بجادة محافظة صبيا.

وركزت المبادرة على فئة المسنين وتعريف المجتمع باحتياجاتهم وأهمية الرعاية الصحية لهم، وتفعيل برامج توعوية وتثقيفية متنوعة، والتأكيد على أهمية ممارسة المشي، والتعريف بالإسهامات الكبيرة التي يقدمها كبار السن في المجتمع.

وجاءت المبادرة سعيا من الجمعية لزيادة الوعي لدى شرائح المجتمع كافة بأهمية رعاية هذه الفئة الغالية التي قدمت خدمات جليلة للوطن والمجتمع والأسرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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