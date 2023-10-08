شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان خطورة التصعيد العسكري في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها.

المجتمع الدولي

كما ناقش الاتصال ضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر وتكاتف المجتمع الدولي لتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وبحث الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.