شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات إسلامية في الهند تشيد بقيادة المملكة لخدمتها الإسلام والمسلمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ برقيات شكر وتقدير من عدد من الشخصيات الإسلامية في جمهورية الهند.

ويأتي ذلك بمناسبة إقامة مسابقة "مهارة" في نسختها الثانية لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة العربية السعودية بنيودلهي.

جهود السعودية لخدمة القرآن الكريم

وشارك بالمسابقة ١٢٨٩ متسابق ومتسابقة في ولاية كيرالا والولايات القريبة منها خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2023م.

وأشادوا خلال برقياتهم بما تقدمه المملكة العربية السعودية ممثلةً بقيادتها الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظهما الله ــ من دعم المسلمين وخدمتهم وتشجيع أبنائهم لحفظ القرآن الكريم وتعلم العلوم الإسلامية النافعة التي تدعوا للوسطية والاعتدال وتنبذ الغلو والتطرف .

جهود قيادة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين

من جهته عبر مدير جامعة الهند الإسلامية فيصل بن أحمد عن الشكر الجزيل وفائق الامتنان على ما يجدونه من حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، وكذلك بما تقوم به الوزارة من الاهتمام الكبير بالمسلمين في الهند، من خلال إقامتها لمثل هذه الأنشطة والبرامج البارزة التي تخدم نشر الدعوة إلى الله وإسهاماتها في خدمة العقيدة الصحيحة.

وأكد في الوقت نفسه على أن هذا الدعم والاهتمام محفز ومشجع لشحذ همم العاملين في شتى المجالات الدعوية والتعليمية وغيرهما.

كما أشاد نائب الأمين العام لجمعية خريجي الجامعات السعودية في الهند والأمين العام لجمعية الخريجين في ولاية كيرلا وأمين مجمع الحكمة الإسلامي التعليمي والخيري في أوتايي نوفل بن محمد المديني بهذه المسابقة وما تحقق من نجاح.

وأعرب عن سعادته وافتخاره بأن يكون خريجي الجامعات السعودية مساهمين في تنسيق هذه المسابقة تحت إشراف الوزارة، متمنيًا في الوقت نفسه استمرار مثل هذه البرامج والفعاليات التي تسهم في تطوير أنشطة الدعوة والإرشاد في ولاية كيرلا.

توعية الناس على الوسطية والاعتدال

من جانبه قدم عميد كلية مجينة العلوم بولكال كيرالا الدكتور سيد محمد شاكر شكره الكبير للمملكة العربية السعودية على ما يقومون به من خلال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خدمات جليلة في مجال الدعوة والإرشاد وتوعية الناس على الوسطية والاعتدال في جميع أنحاء العالم.

من ناحية أخرى قال رئيس جمعية الحكمة الإسلامية الشيخ عبداللطيف محمد المدني، أن المسابقة هي أكبر عمل ثقافي يكتب في تاريخ كيرالا، مقدمًا شكره وتقديره للمملكة وقيادتها على ما يقومون به من خدمات عظيمة للإسلام والمسلمين.

كما قدم شكره للوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، على ما يقوم به من دعم عظيم وتعاون جميل كان له أكبر الأثر في رفعة شأن الدعوة إلى الله وفق المنهج الوسطي المعتدل في كيرالا، وكذلك لحرصه الشديد لتقديم البرامج النافعة في مجال التربية والتعليم ونشر القرآن ودراسته وحفظه.

رسالة السعودية في تبنيها للمنهج الإسلامي الصحيح

وقال الدكتور سفير الدين عبدالسلام، الباحث في قسم اللغة العربية في المجلس العام للبحوث التعليمية والتدريب بوزارة التربية والتعليم في حكومة كيرلا، إن تنظيم هذه البرامج والمناشط والمسابقات من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة هي جهود مباركة يتحقق على ضوئها منافع عدة لمسلمي الهند، مؤكدا أن المملكة تقوم بعدة أعمال تبرهن من خلالها حكمة وبصيرة قادتها الذين يسعون دائمًا لنصرة دين الله وخدمة أتباع هذا الدين.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم الوزارة لمثل هذه البرامج والمسابقات المتنوعة في مختلف دول العالم يُجسّد عناية المملكة ممثلة بقيادتها الرشيدة بكل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.

كما أنها تحظى باهتمام وعناية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ لتعكس رسالة المملكة في تبنيها للمنهج الإسلامي الصحيح المعتدل القائم على الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح ، وبيان العقيدة الصحيحة للمسلمين في أنحاء العالم.