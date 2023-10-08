شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إحباط تهريب 164 كلجم من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب 164 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

ولفتت إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

جهود مكافحة المخدرات في السعودية

كانت دوريات الأمن بمنطقة جازان قبضت على 3 مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر.

وأشارت إلى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذكرت أن الإبلاغ يكون من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

ولفتت إلى أن رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات هو (995)، وكذلك يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.