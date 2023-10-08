شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج يفتتح مركز "تأشير" بالعاصمة تونس.. اعرف خدماته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز الصقر، في العاصمة تونس، اليوم، مركز " تأشير".

ليكون بذلك المركز رقم 84 المنتشر في 40 دولة حول العالم.

زيارة السعودية بكل يسر وسهولة

وأوضح وزير الحج والعمرة في كلمة له بالمناسبة، صدور التأشيرات للمملكة العربية السعودية في خلال 24 ساعة، من خلال المركز وخدماته.

وأشار إلى أنه يأتي في إطار التسهيلات التي تحرص عليها القيادة الكريمة لزيارة المملكة بكل يسر وسهولة.

خدمة ضيوف الرحمن

من جهته أشار السفير الصقر، إلى أن المركز يأتي في إطار التسهيلات التي تقدمها القيادة الحكيمة في خدمة ضيوف الرحمن.

وذكر أنه يجسد حرص المملكة على مواكبة التطور حول العالم وتسهيل الخدمات وتقريبها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.