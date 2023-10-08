شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كولر علي إصابة إمام عاشور الأخيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي علي التعليق عن فوز فريقه المثير أمام الإسماعيلي بنتيجة 1/3، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

كولر قال:" حزين للغاية من أجل الإصابة التي لحقت بإمام عاشور، كنت مضطرا لإخراجه من المباراة من أجل الإطمئنان عليه وأتمني أن يكون في حالة جيدة خلال المرحلة القادمة.

وتابع:" كان لا بد أن نكون في كامل تركيزنا بالمباراة، نجحنا في إستغلال جميع الفرص الذي سنحت لنا في تلك المواجهة، ولكن حزين من أجل استقالبنا هدفا في نهاية المباراة ".

واستدرك:" المواجهات القادمة ستكون صعبة، ولكن فترة التوقف الدولي القادمة ستكون مفيدة لنا في جميع الأحوال، الشئ الذي سيكون مهما لنا ".

ترتيب الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي

هذا ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 6 نقاط، في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق 3 نقاط عن فيوتشر المتصدر مع وجود مباراة أقل.