شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من رضا سليم عقب الفوز علي الإسماعيلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعرب النجم المغربي رضا سليم، جناح النادي الأهلي، عن سعادته بمشاركته في مواجهة الليلة أمام الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

حيث أكد اللاعب أنه سيبذل قصاري جهده من أجل حجز مقعدا أساسيا في تشكيل الفريق خلال المباريات القادمة، كما أن التنافس بينه وبين نجوم الأهلي في مركزه لا يزعجه علي الإطلاق ".

وتابع:" حققنا الفوز بنتيجة محببة للجماهير،لكن الأهلي فريق كبير ونسعي لتحقيق نتائج أكبر في الفوز بالمباريات القادمة.

الجدير بالذكر أن الأهلي تمكن من الفوز علي الإسماعيلي بنتيجة 1/3، في مواجهة كانت مليئة بالندية والإثارة بين الفريقين حتي الدقائق الأخيرة.

ترتيب الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي

هذا ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 6 نقاط، في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق 3 نقاط عن فيوتشر المتصدر مع وجود مباراة أقل.