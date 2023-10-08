شكرا لقرائتكم خبر عن موقف إمام عاشور من مواجهة سيمبا في السوبر ليج الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة أن إصابة إمام عاشور نجم وسط الأهلي إصابة سطحية فقط، وهي عبارة عن كدمة قوية في أسفل القادم، كما أن اللاعب سيكون جاهزا للمباريات القادمة.

هذا ولن ينضم اللاعب لمعسكر منتخب مصر القادم المتجه إلى الإمارات غدا، ولكن

سيكون اللاعب جاهزا بصورة كبيرة علي السفر إلى تنزانيا لخوض لقاء الذهاب أمام سيمبا في دور ربع النهائي من السوبر ليج الأفريقي "البطولة المستحدثة ".

وخرج إمام عاشور باكيا من مواجهة الإسماعيلي علي أثر إصابته الأخيرة أمام الإسماعيلي، والتي شهدت حزن كبير من اللاعب، والذي كان يخشي من حقيقة إصابته.

الجدير بالذكر أن اللاعب سيخضع لأشعة جديدة غدا للوقوف علي البرنامج التأهيلي للاعب وموعد آنتظامه في التدريبات الجماعية مع الفريق.

الأهلي يسحق الإسماعيلي بثلاثية

الجدير بالذكر أن الأهلي تمكن من الفوز علي الإسماعيلي بنتيجة 1/3، في مواجهة كانت مليئة بالندية والإثارة بين الفريقين حتي الدقائق الأخيرة.