شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد إنتهاء الجولة الثالثة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز في مواجهة اليوم على نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

حيث شهدت المباراة تألق النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح النادي الأهلي، والذي تمكن من تسجيل ثنائية رائعة في شباك الإسماعيلي ضمن ثلاثية الفريق.

ليرفع تاو رصيده من الأهداف إلى 4 أهداف في صدارة ترتيب الدوري المصري، بالمناصفة مع مابلولو مهاجم الاتحاد بنفس الرصيد من الأهداف.

فيما جاء أحمد بلحاج نجم نادي الجونة في المركز الثالث برصيد 3 أهداف، وجاء عمر كمال من مودرن فيوتشر في المركز الرابع برصيد هدفين.

ترتيب الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي

هذا ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 6 نقاط، في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق 3 نقاط عن فيوتشر المتصدر مع وجود مباراة أقل.