شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف مستجدات إصابة إمام عاشور والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي عن مدي خطورة إصابة إمام عاشور التي تعرض لها أمام الإسماعيلي في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

حيث أوضح جاب الله أن اللاعب خضع لأشعة في الساعات الأخيرة والتي أكدت أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية ولا تثير القلق في الفترة الحالية.

وكشف الإصابة بأنها عبارة عن كدمة قوية في ساق وكاحل اللاعب وأن حالته الحالية لا تدعي للقلق، في الوقت الذي شدد أن اللاعب بحاجة إلى الراحة فقط لمدة 12 يوما، ومن ثم العودة بشكل طبيعي للملاعب.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد إنتهاء الجولة الثالثة

هذا وأثارت إصابة اللاعب القلق داخل جماهير الأهلي، والتي كانت قلقة من غياب اللاعب عن الفريق لفترة طويلة، خاصة أن إمام يقدم مستوي مميز مع الفريق خلال المباريات الأخيرة.

ترتيب الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي

هذا ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 6 نقاط، في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق 3 نقاط عن فيوتشر المتصدر مع وجود مباراة أقل.