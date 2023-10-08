شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسارة الديربي.. نجم الاتحاد يفاجئ الجماهير بهذه الصورة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجئ نجم الاتحاد الجماهير بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الخسارة أمام أهلي جدة في الديربي.

نجم الاتحاد يفاجئ الجماهير بهذه الصورة

ونشر أحد المطاعم الشهير داخل مصر، صورة لنجم نادي الاتحاد، صالح العمري، وهو يتناول وجبة الغذاء.

وعلى صعيد متصل تعرض الاتحاد للهزيمة أمام الأهلي، بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

تعرف على موعد مبااراة الاتحاد القادمة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يحل الاتحاد ضيفًا على نظيره التعاون، الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، على أن تذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية.