شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاتحاد إلى الدوري الإنجليزي في الشتاء.. الحقيقة كاملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، على اقتراب البرتغالي جوتا جناح الاتحاد، من الدوري الإنجليزي في ميركاتو الشتاء الجاري.

نجم الاتحاد إلى الدوري الإنجليزي في الشتاء.. الحقيقة كاملة

ومن المتوقع أن ينتقل اللاعب إلى صفوف الدوري الإنجليزي عن طريق الإعارة بعد أن أصبحت قائمة الاتحاد مكتملة هذا الموسم.

خاصة في ظل فشل البرتغالي في إقناع جمهور الاتحاد وإدارته بأحقيته في المشاركة، بعد دقائق قليلة حصل عليها منذ بداية الموسم قبل أن يتم إبعاده من القائمة.

الجدير بالذكر خسر الاتحاد في ديربي جدة بالأسبوع الأخير من دوري روشن، لحساب الأهلي بهدف دون رد.