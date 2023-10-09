"الرباط الصليبي" ينهي موسم لاعب الفيحاء محمد مجرشي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 8:16 مساءً

أعلن نادي الفيحاء، اليوم الأحد انتهاء موسم لاعب الفريق الكروي الأول محمد مجرشي بسبب الإصابة. وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد مجرشي، فحوصات طبية على موضع إصابته، والتي أسفرت عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، حيث سيحتاج إلى تدخل جراحي، وبرنامج علاجي وتأهيلي يتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر". وأضاف البيان: " كان مجرشي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفيحاء وباختاكور الأوزبكي ضمن دوري أبطال آسيا الثلاثاء الماضي".

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