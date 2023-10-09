انت الان تتابع لبدء المرحلة الثالثة.. الأخضر يصل لمعسكر البرتغال وسيخوض وديتي نيجيريا ومالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد إلى مدينة لاقوس البرتغالية، استعداداً لبدء المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.

وسيقيم الأخضر معسكراً إعدادياً في مدينة لاقوس خلال الفترة من 8 أكتوبر وحتى 17 أكتوبر، وسيخوض "الأخضر" خلال "المرحلة الثالثة" مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب نيجيريا في الثالث عشر من أكتوبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب مالي في السابع عشر من أكتوبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على " ملعب بورتيماو".

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار فارو الدولي، مندوب سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية البرتغال بدر المجيول.

من جانبه، قدم مدير المنتخب الوطني حسين الصادق، شكره وتقديره لسفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية البرتغال على حسن الاستقبال والتسهيلات التي لقيتها البعثة منذ وصولها.