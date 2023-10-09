انت الان تتابع معماري يكشف أنواع "الكلادينج" في الأسواق: لا توجد جهة تلزم أصحاب المباني بتركيبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 أكتوبر 2023, 8:58 مساءً

‏كشف المهندس المعماري محمد الحربي أنه لا توجد جهة تلزم أصحاب المباني بتركيب "الكلادينج"، ويُعتبر بديلاً سيئًا لواجهات المباني. وقال "الحربي" عبر برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية إن لجوء أصحاب المباني لتركيب "الكلادينج" بسبب سرعة تركيبه، وكذلك انخفاض التكلفة. ومن وجهة نظر المعماري يعتبر تركيب الكلادينج سيئًا، وله سلبيات؛ إذ يتكون من مواد غير مقاومة للحريق، إضافة إلى أنها ناقلة للحريق، ولا توفر العزل الحراري. ‏وأوضح م. محمد الحربي أنواع "الكلادينج" المتوافرة في السوق وأفضلها، وقال: وأبدأ بالنوع الأول، وكان في أول انتشاره في الأسواق، والنوع الثاني منتشر بشكل كبير، وهو p1، ويحتوي على نسبة قليلة من البوليثرين المادة الأساسية لاشتعال الحرائق. وتابع: أما النوع الثالث من "الكلادينج" فيعتبر جيدًا نوعًا ما، ويوجد في الشركات المتخصصة، ويلجأ إليه أصحاب المباني السكنية والمنشآت الخاصة لمقاومته للحريق. ويجب أن نعرف أنه يوجد شيء ضد الحريق، وفيه مقاومة للحريق، ويوجد نوع قابل للاشتعال. والموجود الآن في الأسواق هو النوع المقاوم للحريق بمعدل ساعة فقط. والنوع الجيد يقاوم لمدة ساعتين، بينما أنواع المواد الأخرى في الواجهات تقاوم الحريق لمدة 6 ساعات. واختتم حديثه: "الكلادينج" يزيف جمال المبنى.

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