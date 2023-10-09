شكرا لقرائتكم خبر عن "صنع في السعودية".. معرض يُزيد الطلب على المنتج الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق في واجهة روشن بالعاصمة الرياض، النسخة الثانية من معرض صنع في السعودية خلال الفترة من 16 - 19 أكتوبر الجاري تحت شعار "الصنعة سعودية".

وذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن ابراهيم الخريّف.

ويوفر معرض صنع في السعودية تجربة تثري المعرفة الصناعية والتصديرية، وتزيد الطلب على المنتج الوطني ليصبح الاختيار المفضل لدى المستهلكين على المستوى المحلي والعالمي.

التقدم الصناعي

ويعمل المعرض على الترويج للقطاعات الصناعية الواعدة وتسليط الضوء على مدى مواءمتها مع التوجهات العالمية كالثورة الصناعية الرابعة والتقدم الصناعي الذي تشهده المملكة في ظل دعم القيادة الرشيدة – حفظها الله-.

كما يقدم الفرص التصديرية والاستثمارية الواعدة للشركات الوطنية، عن طريق توفير مساحات لدعم الأعمال والترويج للمنتجات الوطنية من السلع والخدمات.

ويتميز معرض صنع في السعودية بدوره في بناء علاقة فاعلة مع المستورد الأجنبي من الدول ذات الأولوية التصديرية، عن طريق فرص أعمال وجولات تعريفية متعددة.

فعاليات متعددة

ويتيح المعرض مناطق وفعاليات متعددة تجذب الجمهور المستهدف بمختلف فئاتهم وأعمارهم، بما يخلق فرصًا لاكتشاف الممكنات والفرص المتاحة في القطاع الصناعي.

ويخصص أيضًا مناطق للتعريف بالخدمات والبرامج المقدمة من القطاع الحكومي.