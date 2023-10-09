شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مثيرة بعد فوز آرسنال على مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال من تحقيق فوز على مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز يقتص المدفعجية النقطة الـ 20 في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع توتنهام المتصدر.

بينما يتجمد رصيد مانشستر سيتي بهذه النتيجة عند 18 نقطة في الترتيب الثالث بلائحة الدوري الإنجليزي.

أرقام مثيرة بعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

1- حقق ارسنال الانتصار الأول له أمام مانشستر سيتي منذ 2015.

2-مانشستر سيتي خسر جميع المباريات الـ3 التي خاضها دون رودري ضد نيوكاسل (1-0)، ضد ولفرهامبتون (2-1)، ضد أرسنال (1-0).

3-تعرض مانشستر سيتي لـ ثـلاث هزائم في آخر 4 مباريات في جميع المسابقات.

4-حقق ميكيل أرتيتا الآن الانتصار ضد جميع الأندية التي لعب ضدها في البريميرليج، بعد كسره عقدة مانشستر سيتي وحقق الفوز رقم (100) له على حساب مانشستر سيتي في كل البطولات.

6-للمرة الأولى منذ 5 سنوات، مانشستر سيتي يخسر مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.