شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقيل الاتحاد نونو سانتو؟.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق القانوني أحمد الشيخي، على اقتراب رحيل نونو سانتو، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

وكثرت الأقاويل بعد مباراة الديربي، والتي أشارت بأن إدارة نادي الاتحاد ترغب بقوة في الإطاحة بالبرتغالي نونو سانتو من منصبه بسبب تدهور نتائج الفريق.

هل يقيل الاتحاد نونو سانتو؟.. مفاجأة كبرى

ونشر الشيخي عبر حسابه الشخصي: "يتوقع أن تكون تكلفة إقالة مدرب الاتحاد السيد نونو سانتو 12 مليون، بينما لو تمت إقالته بالشتوية مثلًا فستنخفض التكلفة بمقدار ٤ ملايين تقريبًا".

وواصل: "المثال السابق يؤكد على قاعدة عامة مفادها: كلما صبرت الأندية على لاعبيها ومدربيها مدة أطول، كلما قلّت التكاليف المالية لإنهاء عقودهم".

واختتم حديثه مؤكدًا: "هذا إن لم يحتوي العقد على ما يعرف إعلاميًا "بالشرط الجزائي بالتوفيق للاتحاد ولجميع الأندية".