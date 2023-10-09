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محمد الفلاح - علق الخبير القانوني الشهير أحمد الأمير، على الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به نادي الأخدود بسبب مشاركة المدافع علي البليهي، لاعب نادي الهلال.

هل يفوز الأخدود على الهلال.. تفاصيل نارية

وخسر الأخدود بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، أمام ضيفه الهلال، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدمت إدارة نادي الأخدود باحتجاج رسمي لرابطة دوري المحترفين، ضد مشاركة علي البليهي.

ويتضمن الاحتجاج أن البليهي شارك رغم أنه كان يجب استبعاده بسبب تراكم البطاقات.

وقال الأمير: "موقع رابطة دوري المحترفين واحصائياته بعد التحديث والحذف يؤكد أن اللاعب لديه ٣ كروت وبالتالي صحة أهلية اللاعب القانونية بمشاركته امام الاخدود".

وواصل: "تطبيق شاهد يؤكد بأن اللاعب حصل على بطاقة صفراء في مباراة الفيحاء وبالتالي انتفاء اهلية اللاعب القانونية للمشاركة امام الاخدود".

وتابع: "المرجع القانوني في هذه الحالة هو تقرير حكم الساحة لمباراة الهلال والفيحاء، إذا تضمن التقرير حصول اللاعب على بطاقة صفراء، هنا يكون احتجاج الاخدود مقبول ويمنح الـ٣ نقاط، وإذا لم يذكر التقرير أو يتضمن حصول اللاعب على بطاقة صفراء فهنا يكون احتجاج الاخدود مرفوض موضوعا".

واختتم: "ماذا لو فعلًا تم منح اللاعب بطاقة صفراء ولم يذكر ذلك في تقرير المباراة، هنا يكون المرجع القانوني تقرير مراقب المباراة، ويحق للمحتج طلب البطاقة الصفراء الخاصة بحكم الساحة لمراجعة الاسماء المسجلة عليها".