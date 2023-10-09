شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأهلي يحرج الاتحاد بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهد النادي الأهلي السعودي، على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث البارزة، والتي نرصدها لكم في السطور التالية

تعرف على آخر أخبار الأهلي

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن يحسم ديربي جدة، بفوزه على الاتحاد بنتيجة (1-0)، في قمة الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2023-2024".

وشهدت تدريبات الأهلي غياب اللاعبين الذين تم استدعاؤهم إلى منتخبات بلادهم وهم: "إدوارد ميندي، رياض محرز، جابري فيجا، فرانك كيسيه، فراس البريكان، هيثم عسيري".

رئيس الأهلي يحرج الاتحاد بهذه الطريقة

رفض خالد العيسى رئيس النادي الأهلي مصطلح عودة فريقه للسيطرة على الديربي مؤكدا أن الأهلي يتربع على القمة: "الأهلي لم يغيب لكي يعود".

واضاف: "كانت كبوة جواد ورغم النقص العددي فكرناهم بالتسع سنوات وسنذكرهم بها مجددا في قادم المواجهات".

ومنح المدرب ماتياس يايسله اللاعبين اليوم الأحد راحة من التدريبات، على أن يعودوا الإثنين القادم.

وقال مدير الكرة تحديدًا: "وضعنا جدول لجل أوقات الراحة والتدريبات خلال فترة التوقف"، ومن جهة أخرى، شارك بسام الحريجي في التدريبات للمرة الأولى منذ إصابته.