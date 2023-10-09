شهادة حلال لـ219 منشأة

ويعنى «المركز السعودي للحلال» بالتأكد من خلو المنتجات -غذائية كانت أم دوائية أم مستحضرات تجميلية- من أي مكون يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ويتمحور دوره حول منح وإصدار شهادات «حلال» في جميع المنتجات المذكورة للمنشآت والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعاون في إجراء الأبحاث المختصة لتطوير الرقابة على المنتجات، وتفعيل مختلف البرامج التدريبية المختصة بهذا المجال.
وجاء ذلك الدور المناط به المركز في سبيل ضمان سلامة ومشروعية مختلف المنتجات التي تقع في متناول الأفراد داخل المملكة، هذا ويحمل المركز تطلعات طموحة تحقق رؤية سعودية ملهمة في تحقيق الريادة العالمية، من خلال مرجعيته الموثوقة والمعتمدة في عالم الأغذية والمنتجات الحلال على مستوى العالم بالمستقبل القادم، وتحقيقًا لهدف تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، أحد أهداف برنامج تحول القطاع الصحي.
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