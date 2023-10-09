شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم وشروط القبول في برامج الدراسات العليا بجامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى أمس الأحد، فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا (بدون رسوم دراسية) في مرحلة الدبلوم العالي، والماجستير للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ، وسيستمر إلى يوم الجمعة 20 أكتوبر الحاليّ.

ودعت العمادة الراغبين في التقديم على البرامج الاطلاع على شروط القبول العامة، وعلى الخطط الدراسية والمسارات للبرامج.

شروط القبول

ولفتت إلى أن الشروط العامة للقبول تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاصلًا على منحة دراسية للدراسات العليا، وحصول المتقدم على تقدير جيد جدًا في درجة البكالوريوس، وأن يكون حاصلًا على ذلك المؤهل من جامعة سعودية، أو من جامعة معترف بها.

كما يُشترط معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من جامعة خارج المملكة، والحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار القدرات للجامعيين، على أن لا يتجاوز تاريخ نتيجة الاختبار 5 سنوات.

وتحدد الدرجة كما يلي:

- 65 درجة كحد أدنى للتقدم على برنامج الدبلوم العالي.

- 70 درجة كحد أدنى للتقدم على برامج الماجستير.

- إلى جانب اجتياز الاختبار التحريري المقدم من القسم.

- الحصول على درجة 450 في اختبار TOEFL، أو درجة 5 في اختبار IELTS كحد أدنى للتقدم على برامج الماجستير في التخصصات العلمية والهندسية والحاسوبية والطبية.

الحد الأدنى للغة الإنجليزية

وللكليات رفع الحد الأدنى لشرط اللغة الإنجليزية بما يتناسب مع متطلبات التخصص ضمن الشروط الخاصة للقبول عند الإعلان، ويستثنى من شرط اللغة الإنجليزية المتقدمين الحاصلين على درجات علمية من جامعات الدول الأجنبية التي لغة الدولة فيها هي اللغة الإنجليزية.