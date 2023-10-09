شكرا لقرائتكم خبر عن سدايا تدعو إلى المشاركة في أولمبياد "أذكى".. إليك الرابط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بالتأكيد على أن مستقبل جيل البيانات والذكاء الاصطناعي يبدأ من أولمبياد "أذكى"، دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" للمشاركة في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي.

والأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي، هي مسابقة وطنية تنافسية لطلاب وطالبات المدارس للمرحلة المتوسطة والثانوية من مختلف مناطق المملكة، إذ يتنافس المتميزون على أساس فردي لحل المشكلات وصقل مهاراتهم المعلوماتية.

وتتمحور المشاركات حول اكتشاف مهارات استخدام أجهزة الحاسب الآلي لحل المشكلات، والتي تعتمد على تحليل المشكلات وتصميم الخوارزميات المستندة على التعلم وهيكلة البيانات والبرمجة بتضمين خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

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أهداف الأولمبياد الوطني

- اكتشاف المتميزين من طلبة المدارس في التفكير الحسابي، لتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية ذات الطابع الخوارزمي، كخطوة أولى للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي.

- تشجيع طلاب المدارس لتطوير مهارة التفكير الحسابي وتصميم الخوارزميات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتقديمها كمهارة أساسية للتعلم في القرن الحادي والعشرين.

- احتضان الناشئين من الطلبة واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة للإسهام في بناء اقتصاد المعرفة.

- نشر ثقافة البرمجة التنافسية البناءة، والإسهام في بناء جيل مبدع قادر على التنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.

- بناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل القادم في مجالات التقنية المتقدمة، والمتضمنة للتقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.