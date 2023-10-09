نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين 140 جولة رقابية على المنشآت الغذائية بمحافظة الخفجي، للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات البلدية. وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية التي نفذتها إدارة صحة البيئة شملت زيارة 321 منشأة صحية وتجارية، أسفرت عن إتلاف مواد غذائية متنوعة بوزن 76 كجم، وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المنشآت المخالفة بعدد 38 إشعارًا، وإغلاق 6 منشآت تجارية، كما جرى تنفيذ حملات على الباعة المتجولين المخالفين لأنظمة البيع بالطرقات العامة، ومنع 14 بسطة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين.



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