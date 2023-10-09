شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. إطلاق مبادرة "وحدة الصف واجتماع الكلمة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ​أطلق معهد الأئمة والخطباء أمس الأحد، مبادرة "وحدة الصف واجتماع الكلمة"، مستهدفًا منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء والمراقبين والمراقبات في منطقة تبوك.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة تبوك، الشيخ عبد العزيز الشمري، أن المبادرة تأتي امتدادًا للجهود المتواصلة في مكافحة الأفكار المنحرفة الهدامة، وتعزيز اللحمة الوطنية بين الراعي والرعية، وجمع كلمة أبناء هذا الوطن المعطاء على ما أمر الله به من السمع والطاعة لولاة الأمر.

غرس قيم الانتماء والمواطنة

وأشار الشمري إلى أن هذه المبادرة تتناول مجموعة من المناشط في مدن ومحافظات المنطقة، التي تؤكد أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع، ولتذكير الناس بمختلف النعم التي تنعم به هذه البلاد المباركة.

وأوضح أنها تأتي ضمن مجموعة من المبادرات والجهود المتنوعة التي وجه بها الوزير الشيخ د. عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بهدف تعزيز دور الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد في وحدة الوطن، ودعوة مرتادي بيوت الله إلى المحافظة على نعمتي الأمن والأمان.

سائلا الله أن يديم على بلادنا أمنه وأمانه ورخاءه واستقراره، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

ونوه الشمري في ختام كلمته، بالدعم الذي يجده الفرع من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.