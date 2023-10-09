شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن الفرصة تتهيأ لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض وحائل.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئين الشمالي والاوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس اليوم في الرياض

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد السليل ووادي الدواسر، أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

تشهد رابغ أتربة مثارة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

يُتوقع أن تشهد المدينة المنورة وخيبر ووادي فرع، أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في عسير

تشهد البرك والقحمة أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في القصيم

يُتوقع أن تشهد البدائع والبكيرية والرس والفوارة والمذنب والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعيون الجواء، أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الباحة

تشهد الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في نجران

يُتوقع أن تشهد الخرخير وشرورة، أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الجوف

تشهد القريات وطبرجل أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في تبوك

يُتوقع أن تشهد الوجه وأملج شبورة مائية (ضباب خفيف)، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

تشهد طريف أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في جازان

يُتوقع أن تشهد جازان أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.