السعودية | ضبط عمالة تزور تواريخ الصلاحية على المواد الغذائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية، عمالة مخالفة تورطت في عمليات غش تجاري عبر تنفيذ كمين محكم.

ونفذت الفرق المعنية مخططاً بسيطاً لكشف عملية الغش التجاري ومحاولة العمالة شراء مواد غذائية منتهية الصلاحية ليتم تزويرها بتواريخ سارية، حتى تطرح في السوق مجدداً.

وجرى مصادرة وإتلاف كل الكميات المضبوطة على الفور قبل وصولها إلى المستهلكين، مع إحالة المخالفين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية.